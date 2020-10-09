В Филатова на встрече с избирателями бросили нашатырь, полиция начала два уголовных производства

В Чечеловском районе Днепра во время встречи с избирателями кандидата на пост городского головы (от партии "Пропозиция"), действующего мэра Бориса Филатова в него бросили нашатырь. Полиция открыла два уголовных производства.

Об инциденте Филатов написал на своей странице в Facebook: "…на встрече в Чечеловском районе, во дворе на ул. Строителей, 18 в меня бросили нашатырь. (...) Четверо нападавших задержаны полицией".

Мэр возлагает ответственность за произошедшее на бизнесмена Игоря Коломойского и просит президента Украины Владимира Зеленского "обеспечить правопорядок и соблюдение закона во время избирательной кампании".

Филатов выложил в соцсети фотографии с места события.

Кроме того, он сообщил, что теперь будет ходить на встречи с избирателями в строительных очках.

В свою очередь, полиция Днепропетровской области сообщила, что по факту инцидента открыто два уголовных производства.

"С заявлениями в полицию обратился кандидат в депутаты Днепровского городского совета и лица, присутствующие на встрече. По сообщению кандидата, 8 октября во время встречи кандидата в депутаты городского совета с избирателями, четверо мужчин пытались сорвать мероприятие, при этом грубо нарушая общественный порядок", - говорится в сообщении облполиции в Facebook.

Кроме того, в полицию обратились лица, совершившие хулиганские действия. В заявлении они отметили, что во время задержания неизвестные нанесли им телесные повреждения.

Сведения по обоим фактам внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Полиция устанавливает всех лиц, присутствующих на мероприятии, и отрабатывает камеры видеонаблюдения, установленные вблизи места правонарушения.