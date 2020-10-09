Политика

12:45 09.10.2020

"Честно" разработало сайт, отображающий поправки к законопроектам

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"Честно" разработало сайт, отображающий поправки к законопроектам

Движение "Честно" (рух "Чесно") презентовало сайт, отображающий поправки народных депутатов к законопроектам.

"Честно" разработал ряд инструментов, которые позволяют сделать украинскую политику более прозрачной… Сегодня мы презентуем еще один инструмент… Инструмент касается именно поправок, которые вносят наши народные депутаты", - сказала координатор движения "Честно" Вита Думанская на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Она напомнила, что за год работы Верховная Рада проголосовала немного более 5000 раз и 60% голосований были именно за поправки, то есть каждая десятая поправка, которая вносилась на рассмотрение в зал, набирала необходимые 226 голосов.

По словам Думанской, на основе инструмента, созданного движением "Честно", можно понять связи между депутатами и их общие интересы к тому или иному законопроекту.

На странице бета-версии инструмента движения "Честно" по отслеживанию поправок народных депутатов можно увидеть пофракционно топ-20 народных депутатов, чьи поправки чаще принимались. Здесь же можно отследить, кто именно из нардепов подавал поправки и к какому законопроекту.

По словам ведущего парламентского аналитика движения "Честно" Оксаны Ставнийчук, больше всего поправок было проголосовано к законопроекту (№2285-д) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

“На первом месте закон об азартных играх, он проголосован во втором чтении и подписан... интересно, что в зале заседаний проголосовали 132 поправки к этому законопроекту - это были вопросы, поставленные на подтверждение, и те, по которым были дискуссии. Интересно, что к этому законопроекту было много поправок "Слуги народа", но были поправки и от фракции ОПЗЖ, которые были приняты", - рассказала Ставнийчук.

Она также подчеркнула, что одной из причин создания нового инструмента на сайте Честно" стала закрытость некоторых комитетов.

Так, по ее словам, "на сайтах комитетов часто нет полной информации о том, как дискутируются поправки к законопроектам, и не всегда понятна позиция комитета".

Ставнийчук напомнила, что антирейтинг открытости парламентских комитетов, составленный движением "Честно", возглавляет комитет вопросам нацбезопасности и обороны, "у которого очень сложно с доступом к информации". По ее словам, на втором месте комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, а на третьем – комитет по вопросам экономического развития.

Теги: #сайт #поправки #честно #законопроекты
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