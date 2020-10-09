Более 1600 кандидатов претендуют на депутатский мандат в Киевсовете

Центральная избирательная комиссия обнародовала на своем сайте списки кандидатов в депутаты в Киевский городской совет.

Согласно этим данным, в Киевсовет баллотируются представители 18 партий. Всего в избирательных списках 1606 кандидатов.

Больше всего претендентов от партий "Европейская солидарность", "УДАР Виталия Кличко" и "Еднисть Александра Омельченко" - по 120 от каждой политсилы.

Минимальное количество кандидатов (по 66) у "Партии национального эгоизма", "Партии Шария" и "Правого сектора".

Киевский горсовет состоит из 120 депутатов.

На пост мэра столицы зарегистрировано 20 кандидатов.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.