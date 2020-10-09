Тихановская обсудила с главой МИД Австрии санкции против белорусских чиновников и новые выборы

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обсудила с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом санкции ЕС против белорусских чиновников и площадку для переговоров по новым выборам в республике.

Она "поблагодарила министра за то, что Австрия поддержала санкционный список белорусских чиновников, которые работают на режим", говорится в телеграм-канале Тихановской. "И отметила, что в этом списке должен быть и Лукашенко, и другие люди, которые занимались фальсификациями на выборах и разгонами мирных митингов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Тихановская и Шалленберг обсудили, "может ли Австрия быть площадкой для переговоров о новых выборах", "и действия в поддержку белорусского народа, которые могут быть выполнены на уровне ЕС".

В Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко.

Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Колесникова, Салей и Знак в настоящее время содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК. Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.

Сама Тихановская через несколько дней после выборов переехала в Литву. В октябре с ней встречались президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.