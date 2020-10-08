Политика

20:24 08.10.2020

Украина последовательно реализует все согласованные с МВФ реформы, а Нацбанк есть и будет независимым – Зеленский на встрече с инвесторами в украинские ценные бумаги

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Украина последовательно реализует все согласованные с МВФ реформы, а Нацбанк есть и будет независимым – Зеленский на встрече с инвесторами в украинские ценные бумаги

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина последовательно реализует все реформы, согласованные Меморандумом с МВФ, в частности либерализован рынок газа для частных потребителей и введен прозрачный рынок сельскохозяйственных земель.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече в четверг в Лондоне с представителями крупнейших инвесторов в украинские государственные ценные бумаги Зеленский подчеркнул, что с момента назначения нового главы Национального банка Украины НБУ продолжает проводить взвешенную монетарную политику для обеспечения макроэкономической стабильности.

"Национальный банк был, есть и останется независимым", - заверил президент Украины.

Зеленский отметил, что для Украины является сверхважной поддержка международных партнеров.

"Мы благодарны МВФ, ЕС и Всемирному банку за финансовые пакеты поддержки для нашего государства и поддержку важных реформ в Украине", - указал он.

Президент Украины также заявил, обращаясь к инвесторам, что украинское государство делает всё для защиты инвесторов, уверенности, развития потенциала и новых проектов.

Зеленский обратил внимание, что распространение COVID-19 стало вызовом как для мировой, так и для украинской экономики. В то же время правительство Украины прогнозирует, что в 2020 году экономика страны сократится на 4,8%, а в следующем году ожидается существенное восстановление - до 4,6%.

"Мы рассчитываем, что экономически Украина будет более устойчивой, чем другие страны, поскольку ключевые отрасли, в частности агропромышленность и IT, подверглись меньшему удару, и будут способствовать восстановлению экономики", - сказал он.

Теги: #зеленский #инвесторы #мвф
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