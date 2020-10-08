Политика

18:36 08.10.2020

Украина и Великобритания договорились в дальнейшем работать над облегчением визовых условий

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Украина и Великобритания договорились в дальнейшем работать над облегчением визовых условий

В "Договоре о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", подписанном в четверг президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, закрепляется настроенность сторон улучшать сотрудничество в миграционной сфере, в частности в дальнейшем работать над облегчением визовых условий, сообщили в украинском МИД.

"Документ придает стратегический характер и определяет основные направления развития украинско-британских отношений. Новый формат отношений будет реализовываться через два ключевых механизма - Диалог стратегического партнерства и Торговый комитет. В соглашении подтверждается поддержка Великобританией евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины. Отдельный акцент делается на углублении военного и военно-технического сотрудничества. Закрепляется настроенность сторон улучшать сотрудничество в миграционной сфере, в частности в дальнейшем работать над облегчением визовых условий", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Также в документе указывается, что британская сторона будет оставаться надежным партнером Украины в противодействии российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Две страны будут координировать санкционную политику и продвижение инициатив в международных организациях.

Соглашение уделяет отдельное подробное внимание дальнейшему развитию торговли и инвестиций. Украинская и британская стороны договорились либерализовать условия торговли товарами и услугами на уровне не ниже, чем предусмотрено в Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подчеркнули в МИД.

Отдельное приложение к соглашению составляет "Протокол о взаимной административной помощи в таможенной сфере" - документ, который определяет параметры взаимодействия таможенных органов Украины и Великобритании в сфере противодействия мошенничеству, контрабанде и другим правонарушениям во время трансграничного перемещения грузов. Соглашение фиксирует намерение трехстороннего подхода к определению правил происхождения товаров с учетом дальнейшего хода ситуации вокруг переговорного процесса между Лондоном и Брюсселем об условиях торговли после 31 декабря 2020 года.

"У Европы есть два фланга. Есть западный фланг - это Великобритания. Есть восточный фланг - это Украина. И сегодня эти два фланга стали еще ближе друг к другу. И это значит, что сегодня Европа стала сильнее ", - сказал министр иностранных дел Украины после подписания соглашения.

Теги: #великобритания #виза
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