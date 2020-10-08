Соглашение с Великобританией может быть пересмотрено через 2 года

Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве Украины и Великобритании может быть пересмотрено через два года, при этом подписанный в четверг документ оставляет без изменений количество квотируемых товаров, как и в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, но расширяет сами квоты.

"Поскольку соглашение является continuity agreement, к сожалению, мы сохранили ту же логику по товарам, которые подлежат частичной либерализации. То есть количество товаров, относительно которых действуют тарифные квоты, не изменилось", - сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook в четверг.

"В то же время речь идет о фактическом увеличении этих тарифных квот", - добавил торгпред.

По его словам, сами квоты расширены 13-20%. Например, дополнительно введены 136,2 тыс./тонн тарифной квоты на пшеницу, 100,02 тыс. тонн в год - кукурузы, 12,04 тыс. тонн в год мяса птицы.

При этом условия соглашения предусматривают его пересмотр через два года, а переговоры об обновлении начнутся уже на второй год действия документа, то есть в 2022 году, добавил торгпред.