Политика

14:25 08.10.2020

Зеленский в ходе визита в Лондон указал на необходимость предоставления Украине ПДЧ – Кулеба

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Зеленский в ходе визита в Лондон указал на необходимость предоставления Украине ПДЧ – Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон сказал, что Украине необходим План действий по членству в НАТО и что членство в Альянсе будет способствовать украинской безопасности и обороне, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким: он сказал, что Украине нужен План действий по членству, и что членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", - сказал Кулеба в прямой трансляции на странице в Facebook в четверг.

Теги: #великобритания #зеленский #кулеба #пдч
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