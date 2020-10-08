Политика

13:03 08.10.2020

Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами

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Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами

 Президент Украины Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами, и заявил, что Украина ожидают помощи от Евросоюза в получении вакцины от коронавируса.

"Именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится, и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому, не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами", - написал он на своей странице в сети Facebook по итогам саммита с ЕС.

Как сообщалось, председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что он сам и его семья испробовали российскую вакцину от COVID-19 во время отдыха в Крыму в августе. "Вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан", - заявил он.

Теги: #коронавирус #зеленский #медведчук
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