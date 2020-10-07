Политика

19:36 07.10.2020

Кулеба обсудил с главой МИД Великобритании развитие торговли, инвестиций и участие в будущей Крымской платформе

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Кулеба обсудил с главой МИД Великобритании развитие торговли, инвестиций и участие в будущей Крымской платформе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом пути увеличения торговли и инвестиций между странами, а также участия Великобритании в Крымской платформе.

"Историческая встреча с Домиником Раабом накануне новой главы в украино-британских отношениях: завтрашнего подписания Соглашения о политическом, торговом и стратегическом партнерстве. Мы обсудили роль Великобритании в будущей крымской платформе и путях увеличения торговли и инвестиций между нашими странами", - написал Кулеба в своем Twitter в среду, проиллюстрировав сообщение фотографией встречи.

На сайте украинского внешнеполитического ведомства сообщается, что Кулеба пригласил Великобританию для участия в Крымской платформе - новой международной площадке, которая консолидирует международные усилия по деоккупации полуострова Крым.

Глава украинской дипломатии поблагодарил британского коллегу за неизменную позицию Великобритании по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, а также отметил практические шаги Соединенного Королевства в поддержку обороноспособности Украины и внедрения реформ.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Великобритании подтвердили тождество позиций по многим пунктам международной повестки дня, в частности высказавшись в пользу поддержания политико-дипломатического давления на РФ с целью принуждения ее к уважению международных норм и прекращения агрессии против Украины.

Кулеба и Рааб также договорились о дальнейшей координации действий в ООН и других международных организациях, углубление сотрудничества в миграционной сфере, обсудили развитие торговли и инвестиций между двумя странами.

Как сообщается на сайте МИД Украины, глава украинского внешнеполитического ведомства обсудил новое соглашение с Великобританией также с советником премьер-министра этой страны по международным вопросам, заместителем советника по национальной безопасности Великобритании Дэвидом Кварри во время встречи в Лондоне в среду.

"Убежден, что Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве откроет новые перспективы безопасности сотрудничества Украины и Великобритании", - подчеркнул министр.

Собеседники обсудили совместное противодействие гибридным угрозам, в том числе со стороны РФ, и вызовы безопасности в результате милитаризации Россией временно оккупированного Крыма.

Теги: #сотрудничество #британия #мид
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