Политика

19:06 07.10.2020

Нардеп Рудик выступает за отставку министра здравоохранения Степанова

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Нардеп Рудик выступает за отставку министра здравоохранения Степанова

Министр охраны здоровья Максим Степанов должен уйти в отставку, поскольку не справился с вызовами, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции Covіd-19, считает лидер партии "Голос", член одноименной фракции Кира Рудык.

"Прошло 8 месяцев с тех пор, как страна пошла на карантин. Все - подчеркиваю все - потеряли деньги. Рада выделила более, чем необходимо, средств, чтобы когда наконец эпидемия бахнет - это сейчас - мы были готовы… Но вы профукали подготовку, профукали планирование, закупки… Человек, который профукал 8 месяцев подготовки к эпидемии, не станет магически продуктивным и эффективным… он не спасет Украину от катастрофы. Поэтому должен уйти с должности. Немедленно", - написала Рудик в среду на своей странице в соцсети Facebook.

Она высказала обеспокоенность тем фактом, что в настоящее время человеку, переболевшему Covіd-19, для возвращения на работу не надо сдавать тест, как это было еще три месяца назад, когда требовалась сдача двух тестов или одного теста, как три недели назад. "Об этом мне сообщил семейный врач. По последнему приказу Минздрава, мне не нужно тестироваться, чтобы вернуться к работе. Дата начала заболевания отсчитывается с моих слов", - сообщила парламентарий.

По ее словам, она сделала тест и ждет результата.

"Но уже сегодня сотни людей, которые еще могут быть заразными (так день-два играет роль!), выходят на работу, встречаются с родителями, ездят в общественном транспорте. Это происходит потому, что существующие лаборатории не справляются с количеством тестов, пациенты ждут результатов неделями", - написала народный депутат.

Она напомнила, что "Голос" с начала лета требует отставки Степанова.

Как сообщалось, Рудик заболела Cоvid-19 в конце сентября.

Теги: #отставка #степанов #рудик #голос #минздрав
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