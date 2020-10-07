Зеленский пригласил принца Уильяма и Кейт Мидлтон посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил герцога Кембриджского принца Уильяма и герцогиню Кембриджскую Кэтрин Миддлтон посетить Украину с визитом.

Зеленский с женой Еленой встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими в рамках официального визита в Великобританию. Это первая аудиенция Зеленского у членов королевской семьи, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время аудиенции принц Уильям отметил важность визита президента Украины в Великобританию. Зеленский в свою очередь отметил теплый прием, который получила украинская делегация, и важность поддержки межчеловеческих контактов.

"Человеческие контакты всегда самые важные для стран. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам", - сказал президент.

Стороны обсудили ряд вопросов международной повестки дня, в частности экологические инициативы, а также двустороннее взаимодействие по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих, гендерного и социального равенства, противодействия домашнему насилию.

Собеседники также обсудили необходимость тесной координации стран мира для преодоления пандемии коронавируса и обеспечения равного доступа государств к вакцине в случае ее разработки.