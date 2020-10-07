Посольство Азербайджана в Украине возмущено призывом нардепа Кивы оказать помощь Армении

Посольство Азербайджана в Украине в обращении к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову заявило о возмущении призывом народного депутата Ильи Кивы (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") оказать помощь Армении в конфликте в Нагорном Карабахе.

"Позвольте выразить наше крайнее возмущение по поводу недавнего видеообращения народного депутата Ильи Кивы на его странице Фейсбук о "войне между Турцией и Арменией" с призывом к православным христианам "присоединиться к тысячелетнему противостоянию христианского и мусульманского мира и оказания помощи Армении в этом деле", - указывается в обращении, обнародованном пресс-службой посольства в соцсети Facebook в среду.

В посольстве подчеркивают, что подобные высказывания Кивы "оправдывают его человеконенавистническое отношение к людям разной веры, которые проживают в мире и согласии также и в многонациональной и многоконфессиональной Украине".

Отмечается также, что подобные высказывания нардепов не соответствуют духу стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном и могут вызвать возмущение не только в Азербайджане и Турции, а также и у украинской и мировой общественности.

"Подобные провокационные призывы также противоречат утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины и статье 37 Конституции Украины о запрете "пропаганды войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды", - подчеркнули в посольстве.

Посольство также выразило благодарность за недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который во время общения со СМИ в Черновцах подчеркнул, что "в последние годы Украина и Азербайджан наладили тесные отношения как на экономическом, так и на геополитическом уровне. Поэтому Украина стояла и будет стоять на позиции поддержки этого государства". При этом он подчеркнул, что на фоне обострения военной ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта о предоставлении военной помощи со стороны Украины любой из сторон конфликта не может быть и речи.