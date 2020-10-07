Комитет Рады рекомендовал рассмотреть постановление о создании ВСК по "вагнеровцам"

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента на своём заседании в среду принял решение рекомендовать парламенту рассмотреть проект постановления о создании временной следственной комиссии ВР по факту срыва возможной операции украинских спецслужб по задержанию бойцов так называемой ЧВК "Вагнера".

"Только что регламентный комитет поддержал наш проект постановления о создании временной следственной комиссии по "вагнеровцам". Теперь постановление вынесут в зал на рассмотрение Верховной Рады. Надеюсь на поддержку депутатов, ведь это - вопрос национальной безопасности Украины", - сообщил на своей станице в Facebook член комитета по нацбезопасности, нардеп фракции "Голос" Роман Костенко.

По словам депутата, за решение вынести постановление о создании ВСК в зал проголосовало 7 членов комитета, 1 депутат воздержался.

"Достаточно закрывать на это глаза и игнорировать. Парламент должен разобраться, была государственная измена в Офисе президента. И временная следственная комиссия - эффективный способ, чтобы это сделать!", - написал Костенко.