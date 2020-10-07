Политика

12:12 07.10.2020

В "Слуге народа" предлагают Раде запретить телерадиоорганизациям отрицать факты военной агрессии РФ

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В "Слуге народа" предлагают Раде запретить телерадиоорганизациям отрицать факты военной агрессии РФ

Во фракции "Слуга народа" предлагают запретить телерадиоорганизациям высказывания, отрицающие факты военной агрессии Российской Федерацией и оккупации ею части территории Украины.

Соответствующий законопроект № 4188 "О внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" о противодействии информационной войне" зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа").

Закон запрещает телерадиоорганизациям использовать трансляцию высказываний, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ к Украине, оккупации Россией части территорий Украины и ведение РФ гибридной войны против Украины.

Автор законопроекта предлагает обязать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения данной нормы.

В законопроекте отмечается, что если нарушения не были устранены в течение месяца после применения санкции в виде штрафа, а также в случае повторного штрафа за нарушение этого же положения закона, Нацсовет обращается в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телерадиоорганизации или аннулирования лицензии провайдера программной услуги.

Согласно документу, если высказывания, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ против Украины, транслировались и распространялись без предварительной записи, и содержались в выступлениях, репликах лица, которое не является работником телерадиоорганизации, то телерадиоорганизация не несет ответственности за эти нарушения.

Теги: #телерадиовещание #рада #агрессия_рф #слуга_народа
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