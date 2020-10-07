Политика

11:07 07.10.2020

Борислав Береза преодолел коронавирус

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Борислав Береза преодолел коронавирус

Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза, который баллотируется на пост городского головы Киева от "ЭкоПартии Березы", получил отрицательный результат теста на COVID-19.

"Утро началось с хороших новостей. Тест показал отсутствие коронавируса", - написал Береза на своей странице в соцсети Facebook в среду и прикрепил к посту фотокопию результатов теста.

По его словам, есть еще слабость, отдышка, быстрая утомляемость.

Береза поблагодарил за лечение и наблюдение его и жены своего друга, израильского врача Бориса Бриля.

Кроме того, кандидат на пост мэра Киева рекомендует всем соблюдать меры безопасности, не игнорировать маску, санитайзеры, меры гигиены и социальную дистанцию.

Как сообщалось, 28 сентября Береза проинформировал, что заразился коронавирусом и вместе с семьей ушел на двухнедельную самоизоляцию.

При этом он подчеркнул, что личная предвыборная активность и эфиры отменяются, а остаются эфиры по скайпу и работа в дистанионном режиме.

Теги: #коронавирус #береза
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