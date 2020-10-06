Политика

20:48 06.10.2020

Евросовет определит в октябре позицию ЕС по произошедшему с Навальным по выводам доклада ОЗХО - Мишель

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Евросовет определит в октябре позицию ЕС по произошедшему с Навальным по выводам доклада ОЗХО - Мишель

Председатель Европейского совета Шарль Мишель повторил позицию ЕС об осуждении предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального и пообещал, что на ближайшем саммите ЕС в октябре Евросоюз определит свою позицию на основе выводов ОЗХО.

"У нас очень скоро будет возможность на ближайшем Европейском совете вернуться к этому очень важному вопросу", - сказал Мишель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы просим проведения независимого расследования, и через десяток дней на ближайшем саммите ЕС у нас будет возможность определить европейский ответ на основе информации, которую мы тем временем изучим", - сообщил глава Евросовета.

Как заявила ранее во вторник ОЗХО, российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

"Этот ингибитор холинэстеразы не занесен в приложение о химических веществах конвенции", - говорится в заявлении.

Эксперты ОЗХО, проанализировав биоматериал Навального, пришли к выводу, что структурно он имеет характеристики, похожие на два других вещества семейства "Новичок", которые занесены в приложение.

Всего в список ранее были внесены четыре разновидности "Новичка". В ноябре 2019 года Конференция государств-участников конвенции одобрила предложения России и "тройки" западных стран о внесении в списки конвенции четырех опасных химикатов семейства "Новичок".

В список 1 конвенции, где теперь значатся "Новички", вносятся химические вещества, которые можно использовать для изготовления химоружия или в качестве него. Производство более 100 граммов таких веществ в год, согласно конвенции, должно декларироваться в ОЗХО. Кроме того, одно государство может владеть максимум тонной этих веществ. В этот список, в частности, входят иприт и рицин.

Теги: #позиция #навальный #сроки
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