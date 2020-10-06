Политика

20:43 06.10.2020

Мишель вновь призвал РФ выполнить взятые обязательства в рамках имплементации Минских договоренностей

1 мин читать
Мишель вновь призвал РФ выполнить взятые обязательства в рамках имплементации Минских договоренностей

Президент Европейского Совета Шарль Мишель вновь призвал Россию выполнить взяты на себя обязательства с целью реализации Минских договоренностей.

Мишель заверил, что ЕС "поддерживает дипломатические усилия в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе" с целью поиска мирного решения, которое "будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины".

"Мы призываем Россию выполнить взятые на себя обязательства", - сказал президент Евросовета на итоговой пресс-конференции, которая состоялась по окончании саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

Он также отметил, что президент Зеленский "тяжело работает, чтобы разрешить этот конфликт и уже сделал значительные наши".

"Мы призываем Россию сделать то же самое", - добавил Мишель.

Президент Евросовета вновь заверил, что ЕС будет продолжать поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. "Мы осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией", - подтвердил он политику непризнания ЕС, напомнив, что на днях ЕС внес в санкционный список лиц и компании, которые причастны к строительству керченского моста.

Теги: #рф #ес #минские_соглашения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:55 06.10.2020
Киев и Брюссель договорились о дальнейшей экономической интеграции в ряде сфер – совместное заявление по итогам саммита

Киев и Брюссель договорились о дальнейшей экономической интеграции в ряде сфер – совместное заявление по итогам саммита

21:44 06.10.2020
Киев и Брюссель договорились о дальнейшей экономической интеграции в ряде сфер – совместное заявление по итогам саммита

Киев и Брюссель договорились о дальнейшей экономической интеграции в ряде сфер – совместное заявление по итогам саммита

20:52 06.10.2020
Зона свободной торговли с ЕС должна соответствовать нынешним реалиям экономики Украины и ЕС – Зеленский

Зона свободной торговли с ЕС должна соответствовать нынешним реалиям экономики Украины и ЕС – Зеленский

20:41 06.10.2020
Зеленский заявил, что не влияет на работу НАБУ и его директора, а новый руководитель САП будет выбран на "большом конкурсе"

Зеленский заявил, что не влияет на работу НАБУ и его директора, а новый руководитель САП будет выбран на "большом конкурсе"

20:37 06.10.2020
Боррель: ЕС не раздает деньги просто так, его помощь Украине связанна с реформами

Боррель: ЕС не раздает деньги просто так, его помощь Украине связанна с реформами

20:35 06.10.2020
ЕС признает европейские устремления Украины и заявляет о своей приверженности политической ассоциации и экономической интеграции

ЕС признает европейские устремления Украины и заявляет о своей приверженности политической ассоциации и экономической интеграции

20:29 06.10.2020
ЕС осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины РФ – совместное заявление по итогам саммита

ЕС осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины РФ – совместное заявление по итогам саммита

20:25 06.10.2020
В ЕС похвалили Зеленского за лидерство в продвижении важных реформ в Украине

В ЕС похвалили Зеленского за лидерство в продвижении важных реформ в Украине

20:22 06.10.2020
ЕС приветствует обновленное обязательство Украины по деолигархизации

ЕС приветствует обновленное обязательство Украины по деолигархизации

20:21 06.10.2020
Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19 – заявление по итогам саммита

Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19 – заявление по итогам саммита

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины РФ – совместное заявление по итогам саммита

В ЕС похвалили Зеленского за лидерство в продвижении важных реформ в Украине

ЕС приветствует обновленное обязательство Украины по деолигархизации

Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19 – заявление по итогам саммита

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Евросовет определит в октябре позицию ЕС по произошедшему с Навальным по выводам доклада ОЗХО - Мишель

Президент Евросовета говорит о важности достижения результатов в борьбе с коррупцией в Украине

Зеленский: Украина готова будет присоединиться к санкциям международных партнеров за отравление Навального после получения деталей

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года – Зеленский

ЕС непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины – заявление по итогам саммита

Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает – Зеленский

ЕС отмечает значительный прогресс Украины в реформах за последний год - Зеленский

Украина и ЕС намерены дать оценку прогрессу выполнения Соглашения об ассоциации в 2021 году

Зеленский: меня заверили, что санкции ЕС против РФ будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины

ЕС есть и будет самым надежным партнером Украины – президент Евросовета Мишель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА