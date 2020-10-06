Мишель вновь призвал РФ выполнить взятые обязательства в рамках имплементации Минских договоренностей

Президент Европейского Совета Шарль Мишель вновь призвал Россию выполнить взяты на себя обязательства с целью реализации Минских договоренностей.

Мишель заверил, что ЕС "поддерживает дипломатические усилия в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе" с целью поиска мирного решения, которое "будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины".

"Мы призываем Россию выполнить взятые на себя обязательства", - сказал президент Евросовета на итоговой пресс-конференции, которая состоялась по окончании саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

Он также отметил, что президент Зеленский "тяжело работает, чтобы разрешить этот конфликт и уже сделал значительные наши".

"Мы призываем Россию сделать то же самое", - добавил Мишель.

Президент Евросовета вновь заверил, что ЕС будет продолжать поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. "Мы осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией", - подтвердил он политику непризнания ЕС, напомнив, что на днях ЕС внес в санкционный список лиц и компании, которые причастны к строительству керченского моста.