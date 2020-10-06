Политика

20:37 06.10.2020

Боррель: ЕС не раздает деньги просто так, его помощь Украине связанна с реформами

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Боррель: ЕС не раздает деньги просто так, его помощь Украине связанна с реформами

Европейский Союз не является банком и не раздает деньги просто так, а помощь Евросоюза Украине связанна с выполнением нею реформ, заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Помощь, которую мы предоставляем Украине – не без требований. Мы не являемся просто банком. Мы не просто организация, которая раздает деньги просто так. Мы хотим развить Украину, как процветающую и защищенную страну. Действительно, наша помощь связанна с реформами, для того, чтобы разделять ценности, которые мы разделяем", - сказал Боррель на пресс-конференции по результатам 22-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе во вторник.

При этом он отметил, что его слова из статьи по результатам недавнего визита в Киев о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как банкомат, являются "неадекватным выхватываем из контекста".

Боррель добавил, что когда речь идет о внутренних трансферах, Евросоюз также предъявляет требования к собственным членам, которые должны выполнить свои обязательства внутри ЕС.

"Я действительно хочу еще раз отметить: помощь, которую мы предоставляем Украине, это в наших интересах, и она связанна с реформами. Это является нашим требованием к Украине", - подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Теги: #ес #помощь #взаимосвязь #реформы
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