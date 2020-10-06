ЕС осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины РФ – совместное заявление по итогам саммита

Европейский союз вновь заявил, что решительно осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины Россией.

"Мы подтвердили решительное осуждение нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии вооруженных сил России, начиная с февраля 2014 года", - сказано в совместном заявлении, принятом по итогам саммита Украины-ЕС, который прошел во вторник в Брюсселе.

Лидеры также продолжают осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, милитаризацию полуострова, серьезное ухудшение ситуации с правами человека на полуострове, а также ограничение свободы передвижения граждан Украины в Крымский полуостров и из него.

Кроме того, лидеры осудили голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации, которое прошло 1 июля нынешнего года в Крыму, а также выборы так называемого "губернатора Севастополя" 13 сентября, что является нарушением международного права.

"Мы призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций и правозащитников в районы, которые в настоящее время не контролируются Украиной, включая Крымский полуостров, и уважать международное гуманитарное право. Мы призвали немедленно освободить всех незаконно задержанных и заключенных граждан Украины на Крымском полуострове и в России, включая крымскотатарских активистов. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход к Азовскому морю и из него в соответствии с международным правом. Мы остаемся полностью преданными внедрению и постоянному обновлению соответствующей политики непризнания, в том числе, путем введения ограничительных мер и сотрудничества на международных форумах", - заявили лидеры.

В этом контексте они приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

"Мы подтвердили нашу полную поддержку Нормандскому формату, ОБСЕ, Трехсторонней контактной группе и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Мы приветствовали восстановление взаимодействия сторон на Нормандские саммите в Париже в декабре прошлого года и подчеркнули важность реализации согласованных по этому поводу меры для полного выполнения Минских договоренностей всеми сторонами, подчеркивая ответственность России в этом вопросе", - сказано в заявлении.

Кроме того, в ЕС высоко оценили конструктивный подход Украины в Нормандском формате и Трехсторонний контактной группе и призвали Россию ответить взаимностью.

"Всестороннее и бессрочное прекращение огня - это достижение, которое следует хранить. Мы призвали Россию полностью взять на себя ответственность в этом вопросе и использовать свое значительное влияние на поддерживаемые РФ вооруженные формирования для полного выполнения Минских договоренностей и обеспечения свободного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к неподконтрольным правительству Украины территориям, включая районы вдоль российско-украинской государственной границы в соответствии с ее мандатом", - заявили лидеры.

Они также вновь призвали Россию немедленно прекратить подпитку конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, которые она поддерживает.

"Мы все еще глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и персонала на временно неподконтрольных территориях Украины. Мы в очередной раз осудили продолжение Россией мер, дающих право гражданам Украины на временно неподконтрольных правительству Украины территориях ходатайствовать о получении российского гражданства в упрощенном порядке, что противоречит Минским договоренностям", - отмечается в заявлении.

В ЕС напомнили, что недавно было принято решение, которым продлен срок действия экономических санкций против России, продолжительность которых остается четко привязанной к полной реализации Минских договоренностей.

Кроме того, лидеры договорились продолжать сотрудничество по решению социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта, отметив необходимость обеспечить поставки воды, электроэнергии и газа вдоль линии соприкосновения, облегчить передвижение людей и грузов, обеспечить возможности для людей, проживающих на временно неподконтрольных правительству Украины территориях, полностью пользоваться своими правами как граждан Украины при полном соблюдении международного гуманитарного права.

"В условиях пандемии COVID-19 становится еще более важным продолжение обеспечения поставок гуманитарной помощи, также важно обеспечить для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, агентств ООН, неправительственных организаций и Международного комитета Красного Креста беспрепятственный доступ к временно неподконтрольных правительству Украины территорий", - сказано в заявлении.

Лидеры подчеркнули важность осуществления деятельности по разминированию новых районах, которые следует согласовать.

"Мы также договорились о необходимости создания в Украине Национального центра противоминной деятельности с целью эффективного решения вопросов загрязнения минами и неразорвавшимися боеприпасами на территориях, пострадавших от конфликта. ЕС готов в дальнейшем поддерживать всеобъемлющий подход Украины в отношении своих граждан в пострадавших районах и играть ведущую роль в усилиях по восстановлению территории страны, включая некоторые районы Донецкой и Луганской областей, как только будут реализованы Минские договоренности", - отметили они.

Кроме того, лидеры подчеркнули поддержку всем усилиям, направленным на установление истины, справедливости и ответственности за 298 погибших и призвали Российскую Федерацию взять ответственность и в полной мере сотрудничать для привлечения виновных к ответственности за уничтожение самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Также ЕС будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией, в том числе, путем усиления независимых СМИ, стратегической коммуникации по медиаграмотности с целью укрепления устойчивости Украины.

ЕС и Украина договорились начать формат кибер-диалогов.

"Мы также отметили важность активизации сотрудничества в сфере общей политики безопасности и обороны и согласования общей внешней политики и политики безопасности, приветствуя по этому поводу участие Украины в миссии EUFOR Althea. Кроме того, мы признали важную роль, которую играет Группа поддержки Европейской Комиссии для Украины (SGUA) и Консультативная миссия ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности (EUAM), в том числе, благодаря ее региональному присутствию в Украине и новому региональному офису в Мариуполе", - констатировали лидеры.