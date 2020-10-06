ЕС приветствует обновленное обязательство Украины по деолигархизации

Лидеры Европейского союза отмечают значительный прогресс, достигнутый Украиной в сфере реформ, и приветствуют ее обновленное обязательство по деолигархизации.

Речь об этом идет в совместном заявлении лидеров Украины и ЕС, принятом по итогам саммита, который состоялся во вторник в Брюсселе.

"Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ, и согласились с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий", - сказано в заявлении.

В частности, в ЕС приветствовали начало проведения земельной реформы, принятие закона о регулировании банковской деятельности и достигнутый прогресс в децентрализации.

"Мы приветствовали начало работы Высшего антикоррупционного суда. Мы договорились о важности ускорения и усиления усилий по реформ, в частности относительно судебной власти (включая реформирование Высшего совета правосудия и независимого набора добросовестных судей) и борьбы с коррупцией, обеспечения сильных и независимых антикоррупционных институтов. Мы приветствовали обновленное обязательство Украины бороться с влиянием частных интересов ("деолигархизация"). В связи с этим мы подчеркнули необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине", - заявили лидеры.