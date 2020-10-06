Политика

20:21 06.10.2020

Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19 – заявление по итогам саммита

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Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19 – заявление по итогам саммита

Украина и Европейский союз заявляют о готовности сотрудничать в плане доступа к будущей вакцине против коронавируса по доступным ценам.

Речь об этом идет в совместном заявлении лидеров ЕС и Украины, сделанном по итогам саммита, который прошел во вторник в Брюсселе.

"Мы выразили готовность сотрудничать над доступом к будущей вакцине против COVID-19, глобальным общим достоянием, по доступным ценам. Мы признали, что глобальная солидарность, сотрудничество и эффективная многосторонность необходимы как никогда для победы над вирусом, а также для обеспечения устойчивого экономического восстановления", - говорится в заявлении.

Лидеры отметили, что о прочности отношений Украины и ЕС свидетельствует единство, солидарность и взаимная преданность, продемонстрированные в условиях пандемии COVID-19.

"ЕС и Украина совместно борются с коронавируса и его последствиями, которые являются беспрецедентным вызовом для систем здравоохранения и экономики, как государств-членов, так и Украины".

Стороны отметили важность усиления готовности и способности реагировать, обмениваться информацией в свободном, прозрачном и оперативном режиме и совершенствовать международную реакцию, в том числе, через соответствующие международные организации, такие как ВОЗ, опираясь на опыт мирового реагирования.

ЕС напомнил, что выделил Киеву пакет поддержки в размере €190 млн и мобилизовал программу макрофинансовой помощи на €1,2 млрд для преодоления пандемии COVID-19 и ее социально-экономического воздействия, что значительно превышает помощь, оказанную другими партнерами.

"Мы отметили благодарность руководства и граждан Украины за оказанную помощь", - подчеркнули лидеры ЕС.

Теги: #ес #вакцина #саммит
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