ЕС непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины – заявление по итогам саммита

Европейский союз заявляет, что непоколебим в своей поддержке и преданности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Соответствующее совместное заявление по итогам саммита Украина-ЕС, который прошел во вторник в Брюсселе, сделали лидеры ЕС и Украина.

"ЕС подчеркнул свою непоколебимой поддержке и преданности независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.

Лидеры констатировали, что они собрались сегодня, чтобы подтвердить "неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским союзом на основе Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли".

"Мы разделяем общие ценности демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерного равенства", - подчеркнули они.