Политика

20:11 06.10.2020

Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает – Зеленский

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Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает – Зеленский

Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

"Партнеры из Европейского союза заверили, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.

Зеленский указал, что как только позволит сложная эпидемическая ситуация с COVID-19, украинцы снова смогут планировать свои путешествия в страны ЕС.

Теги: #безвиз #ес #зеленский
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