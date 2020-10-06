Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает – Зеленский

Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

"Партнеры из Европейского союза заверили, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.

Зеленский указал, что как только позволит сложная эпидемическая ситуация с COVID-19, украинцы снова смогут планировать свои путешествия в страны ЕС.