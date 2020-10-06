Украина и ЕС намерены дать оценку прогрессу выполнения Соглашения об ассоциации в 2021 году

Президент Европейского Союза Шарль Мишель утверждает, что Киев и Брюссель договорились дать оценку прогрессу выполнения Соглашения об ассоциации в 2021 году.

"Сегодня мы обсуждали последующие шаги в выполнении Соглашения, включая глубокую и всеохватывающую зону свободной торговли. Мы обсудили, как углублять наше сотрудничество, и мы сделаем анализ нашего прогресса в 2021 году", - сказал Мишель на итоговой пресс-конференции, которая состоялась по окончании саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

По словам президента Евросовета, Соглашение об ассоциации предоставляет рамки для продолжения политической ассоциации, экономической интеграции, что приведет к постепенной интеграции Украины с внутренним рынком ЕС.

"Это соглашение – самое амбициозное соглашение, которое есть в ЕС с другой страной. Украина достигла значительного процесса в выполнении Соглашения, и мы приветствует впечатляющие усилия под лидерством Зеленского", - подчеркнул Мишель.