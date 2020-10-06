ЕС есть и будет самым надежным партнером Украины – президент Евросовета Мишель

Президент Европейского Союза Шарль Мишель заявляет, что Европейский союз является, и будет оставаться наибольшим и надежным партнером Украины.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, которая состоялась по окончании саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

"Это был первый физический саммит в Брюсселе со времени кризиса пандемии коронавируса. Это подчеркивает важность, которую Европейский союз придает отношениям с Украиной. ЕС – есть и будет оставаться наибольшим и самым надежным партнером", - подчеркнул Мишель.

Он заверил, что ЕС хочет углублять отношения с Украиной еще больше.

По словам Мишеля, в ходе саммита стороны обсудили три сферы отношений: COVID-19, Соглашение об ассоциации, повестку дня реформ.