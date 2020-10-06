Политика

19:23 06.10.2020

Украина и ЕС подписали ряд соглашений в сфере финансирования различных проектов

3 мин читать
Украина и ЕС подписали ряд соглашений в сфере финансирования различных проектов

В рамках 22 саммита Украина-ЕС Киев подписал три соглашения с Европейской комиссией и три соглашения с Европейским инвестиционным банком, направленные на финансирование различных проектов.

В частности, во вторник в Брюсселе было подписано Соглашение между Правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия "Программа ЕС "Крепкие регионы" на сумму €30 млн.

В пояснении к документу указано, что целью заключения Соглашения является привлечение помощи ЕС для повышения устойчивости Украины к таким угрозам, как пандемия COVID-19, дестабилизация, гибридные угрозы. Другой целью является увеличение потенциала украинского государства в сфере построения мира путем повышение безопасности в регионах, непосредственно пострадавших от конфликта, незаконной аннексии Крыма.

Помощь ЕС также будет направлена в регионы местным органам власти для реагирования на последствия пандемии COVID-19.

Также подписано Соглашение между правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании мероприятия "Механизм развития гражданского общества Украины" на сумму €20 млн, целью которого является привлечение помощи ЕС для укрепления демократии в Украине. Помощь будет направлена на повышение способностей организаций гражданского общества участвовать в разработке политик, помогать в продвижении реформ, на создание в целом более благоприятной среды для работы гражданского общества в Украине.

Кроме того, подписано Соглашение между правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании мероприятия "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине" на сумму €10 млн.

Соглашением предусматривается разработка и реализация политики и мер, которые будут эффективно поддерживать переход к климатически нейтральным, чистым, ресурсоэффективным и безопасным энергоснабжению и потреблению.

Помощь будет предоставлена для развития мелкомасштабных проектов в области возобновляемой энергии, предоставления консультаций относительно оптимальных решений для экономически эффективного поставки тепла и горячей воды в муниципалитетах, разработки планов городской мобильности и т.д.

Кроме того, этим Соглашением предусмотрено создание совместного ресурсного центра по вопросам климатических инноваций между Украиной и ЕС и реализация "зеленых" мероприятий в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года.

Все три документа от Украины подписала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, от Европейской комиссии – еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Оливер Варгеи.

Также были подписаны три соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Одним соглашением ЕИБ профинансирует проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" на сумму €300 млн. Документ от Украины подписал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев, от Европейского инвестиционного банка - вице-президент ЕИБ Тереза Червинская. Помощь ЕИБ будет направлена на теплоизоляцию крыш, подвалов и стен, энергоэффективные окна и остекление, энергоэффективное освещение, системы регенерации потерь тепла, инвестиции в возобновляемые источники энергии, если они являются частью более широких инвестиций в энергоэффективность и другие компоненты, которые Банк рассматривает как элементы энергоэффективности.

Гарантийное Соглашение между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация "Укрпошты")" на сумму €30 млн подписали министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и вице-президент ЕИБ Лилиана Павлова.

Подписание Соглашения обеспечит закупку сортировочного оборудования, создание 3 сортировочных объектов, в частности, строительство хаба во Львове и 22 сортировочных депо в целом, внедрение систем автоматического отслеживания передвижения грузов. Возврат средств займа предполагается осуществить полностью за счет средств конечного бенефициара - АО "Укрпошта" в течение 20 лет.

Соглашение между "Укрпоштой" и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация "Укрпошты")" подписали генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский и вице-президент ЕИБ Лилиана Павлова. Благодаря кредиту "Укрпошта" модернизирует логистическую сеть путем строительства трех новых сортировочных центров, 20 почтовых депо и соответствующей ИТ-инфраструктуры.

Теги: #подписание #ес #финансирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:35 06.10.2020
ЕС признает европейские устремления Украины и заявляет о своей приверженности политической ассоциации и экономической интеграции

ЕС признает европейские устремления Украины и заявляет о своей приверженности политической ассоциации и экономической интеграции

20:29 06.10.2020
ЕС осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины РФ – совместное заявление по итогам саммита

ЕС осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины РФ – совместное заявление по итогам саммита

20:25 06.10.2020
В ЕС похвалили Зеленского за лидерство в продвижении важных реформ в Украине

В ЕС похвалили Зеленского за лидерство в продвижении важных реформ в Украине

20:22 06.10.2020
ЕС приветствует обновленное обязательство Украины по деолигархизации

ЕС приветствует обновленное обязательство Украины по деолигархизации

20:21 06.10.2020
Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19 – заявление по итогам саммита

Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19 – заявление по итогам саммита

20:16 06.10.2020
Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года – Зеленский

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года – Зеленский

20:14 06.10.2020
ЕС непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины – заявление по итогам саммита

ЕС непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины – заявление по итогам саммита

20:11 06.10.2020
Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает – Зеленский

Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает – Зеленский

20:03 06.10.2020
ЕС отмечает значительный прогресс Украины в реформах за последний год - Зеленский

ЕС отмечает значительный прогресс Украины в реформах за последний год - Зеленский

20:01 06.10.2020
Украина и ЕС намерены дать оценку прогрессу выполнения Соглашения об ассоциации в 2021 году

Украина и ЕС намерены дать оценку прогрессу выполнения Соглашения об ассоциации в 2021 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины РФ – совместное заявление по итогам саммита

В ЕС похвалили Зеленского за лидерство в продвижении важных реформ в Украине

ЕС приветствует обновленное обязательство Украины по деолигархизации

Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19 – заявление по итогам саммита

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Украина готова будет присоединиться к санкциям международных партнеров за отравление Навального после получения деталей

Зеленский: меня заверили, что санкции ЕС против РФ будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины

ЕС есть и будет самым надежным партнером Украины – президент Евросовета Мишель

Президент Евросовета сказал на саммите, что ЕС видит дополнительный потенциал Соглашения об ассоциации, отметил реформы в Украине – источник

ЕС и исполнительный совет ОЗХО обсудят в ближайшее время реакцию на отравление Навального

Медведчук снова посетил Москву

Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает – Кулеба

В "Евросолидарности" ждут объяснений от СБУ по поводу письма относительно кандидатов на выборах в Донецкой области

Досрочные президентские выборы поддерживают уже 38,4% украинцев, парламентские – 43%

В Брюсселе констатируют надлежащее выполнение Украиной условий безвизового режима

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА