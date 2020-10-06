Президент Евросовета сказал на саммите, что ЕС видит дополнительный потенциал Соглашения об ассоциации, отметил реформы в Украине – источник

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что у Соглашения об ассоциации Украины и ЕС есть дополнительный потенциал, и отметил реформы в Украине, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинской делегации.

"Продолжается пленарная сессия саммита. Шарль Мишель очень высоко оценил реформы в Украине, которые внедряются президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой. В частности, он отметил децентрализацию, реформу избирательного кодекса и банковскую реформу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Мишель отметил, что ЕС видит "дополнительный потенциал" Соглашения об ассоциации с Украиной и считает, что надо сильнее использовать возможности ассоциативной части с Украиной.

Президент Евросовета также указал, что понимает, как трудно внедрять реформы в Украине, и считает, что ЕС должен поощрять Украину к дальнейшим изменениям. По его словам, контакты, инвестиции, торговля между Украиной и ЕС растут.