Медведчук снова посетил Москву

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а также премьер-министром ихаилом Мишустиным.

Путин заявил, что Россия готова предоставить Украине вакцину от коронавируса, киевские власти официально должны сформулировать соответствующий запрос.

"Сразу хочу сказать, что такая возможность существует", - сказал Путин в ответ на соответствующую просьбу Медведчука.

Он рассказал, что сам испробовал российскую вакцину, когда отдыхал в Крыму в августе. "Вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан. Очень хорошо ее перенос и считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом", - заявил он.

По словам Медведчука, ни у кого из членов его семьи не было температуры или каких-либо осложнений, зато появились антитела.

Путин также заявил о готовности содействовать восстановлению российско-украинских отношений.

Медведчук также обратился с просьбой о частичном снятии санкций с украинских предприятий.

Мишустин пообещал изучить эту просьбу и постараться найти взаимоприемлемое решение.

В свою очередь Путин заявил, что Москва не готова делать исключения из списка стран, которые ввели санкции против России, но может изучить вопрос частичной отмены ответных решений против украинских компаний на будущее.

Он предложил Медведчуку помочь организовать встречу для проработки этих вопросов с Торгово-промышленной палатой, с некоторыми другими объединениями предпринимателей и правительством РФ.