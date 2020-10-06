Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет об отсутствии угроз безвизовому режиму Украины со стороны Европейского Союза, а также о тождественности позиции Украины и ЕС в вопросах борьбы с коррупцией.

"Нет спора вокруг антикоррупционных органов, ничто не угрожает безвизовому режиму. Есть абсолютно четкая позиция президента, Украины как государства, что мы заинтересованы в наличии сильных, независимых, антикоррупционных органов в Украине, в то же время в течение всего времени с момента их существования не было ни одного года, чтобы жизнь этих органов была легкая и спокойная", - сказал Кулеба в интервью "BBC Украина".

Глава украинского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что позиции страны и Европейского Союза абсолютно тождественны в вопросах борьбы с коррупцией.