Политика

15:30 06.10.2020

В "Евросолидарности" ждут объяснений от СБУ по поводу письма относительно кандидатов на выборах в Донецкой области

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В "Евросолидарности" ждут объяснений от СБУ по поводу письма относительно кандидатов на выборах в Донецкой области

Партия "Европейская солидарность" требует от Службы безопасности Украины провести расследование относительно письма на имя лидера этой политсилы Петра Порошенко с просьбой о предоставлении информации относительно кандидатов на местных выборах в Донецкой области.

"Европейская солидарность" получила письмо на имя лидера нашей партии Петра Порошенко, подписанное вр.и.о. начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях господином Русиновым. О чем это письмо? Они просят предоставить перечень кандидатов от нашей политической партии в депутаты городских, сельских, поселковых районных советов, а также городских, сельских, поселковых голов Донецкой области с указанием населенного пункта и района. Дополнительно необходимо предоставить краткую характеристику и подробные биографические данные на каждого кандидата от партии", - рассказал народный депутат от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко на брифинге, сообщает пресс-служба политсилы.

Кроме того, по его словам, в письме просят предоставить информацию об объеме потраченных средств на предвыборную кампанию каждого кандидата и об источниках их происхождения.

Нардеп уточнил, что письмо было получено по электронной почте, после чего в партии связались с УСБУ в Донецкой и Луганской областях и получили подтверждение существования письма и того, что Евгений Русинов работает в этом управлении.

Гончаренко подчеркнул, что партия расценивает это как политическое давление на оппозицию.

"Это абсолютно категорическое нарушение закона Украины. Мы расцениваем это как давление на нас как на оппозиционную политическую силу. Почему именно на нас? Может, потому, что наша партия является инициатором создания ВСК по "вагнергейту", в котором может быть замешано и руководство СБУ, так как оно владело информацией о спецоперации, которая была сорвана и "слита" российским спецслужбам", - предположил он.

Нардеп обратился к главе СБУ Ивану Баканову: "Я понимаю, что вы друг, брат, сват, кум, сосед, одноклассник Зеленского, но, кроме этого, вы еще должностное лицо высокого ранга фактически в Украине и вы должны руководствоваться законами Украины, а не политической логикой и целесообразностью".

По его мнению, может быть два варианта: первый – "ваша сознательная команда оказывать давление на нашу политическую силу как оппозиционную политическую силу", второй – "извините, какой-то идиот, который работает у вас, делает такие вещи, с этим вы должны разобраться".

"Мы требуем немедленного служебного расследования и публичного сообщения нам о том, что это было, кто это сделал и если это не по вашему приказу и не по приказу руководства нарушен закон, то тогда этот человек должен понести ответственность перед законом. И мы хотим услышать результаты служебного расследования… Мы ожидаем реакции главы СБУ Баканова на эту абсолютно дерзкую то ли провокацию, то ли действительно давление на оппозицию", - обратился Гончаренко к руководителю СБУ.

На сайте "Евросолидарности" размещена фотокопия упомянутого письма.

Теги: #донецкая_область #сбу #евросолидарность
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