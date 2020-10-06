Зеленский вывел гендиректора "Укрпошты" из состава набсовета "Укроборонпрома"

Президент Украины Владмир Зелонский прекратил полномочия Игоря Смелянского как члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ №424/2020 президент подписал 6 октября.

Как сообщалось, Смелянский, который занимает должность генерального директора АО "Укрпошта", попросил Зеленского вывести его из состава набсовета "Укроборонпрома". Соответствующее заявление, датированное 14 августа, он обнародовал в Facebook.

"Укрпошта" в ближайшее время, надеюсь, подпишет многомиллионную (в евро) инвестиционную сделку с ведущими международными финансовыми институциями. По их правилам, они не могут это делать с лицами, вовлеченными в оборонную отрасль. Поэтому сегодня я попросил президента Украины вывести меня из состава наблюдательного совета ("Укроборонпрома" - ИФ)", - пояснил Смелянский свое решение.

Зеленский назначил членами набсовета "Укроборонпрома" своего помощника Андрея Ермака и гендиректора "Укрпошты" Смелянского 7 октября 2019 года.

АО "Укрпошта" рассчитывает в октябре подписать соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении кредита в размере EUR100 млн на строительство новых сортировочных центров.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.