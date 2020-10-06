Зеленский подписал закон о продлении до 21 апреля 2021г моратория на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория по взысканию имущества граждан Украины, предоставленных как обеспечение кредитов в инвалюте" № 895-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон продлевает до 21 апреля 2021 года действие моратория на взыскание указанного имущества граждан Украины, устанавливает запрет на принудительное взыскание имущества, если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства.

Кроме того, устанавливается запрет на принудительное взыскание иного имущества по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в иностранной валюте, и запрет кредитным учреждениям отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.

Закон будет способствовать защите имущественных прав граждан, учитывая ухудшение их финансового положения из-за вспышки коронавирусной болезни и внедрения в связи с этим ограничительных мер. Документ окажет поддержку гражданам Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте.