Политика

13:50 06.10.2020

Зеленский подписал закон о продлении до 21 апреля 2021г моратория на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам

1 мин читать
Зеленский подписал закон о продлении до 21 апреля 2021г моратория на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория по взысканию имущества граждан Украины, предоставленных как обеспечение кредитов в инвалюте" № 895-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон продлевает до 21 апреля 2021 года действие моратория на взыскание указанного имущества граждан Украины, устанавливает запрет на принудительное взыскание имущества, если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства.

Кроме того, устанавливается запрет на принудительное взыскание иного имущества по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в иностранной валюте, и запрет кредитным учреждениям отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.

Закон будет способствовать защите имущественных прав граждан, учитывая ухудшение их финансового положения из-за вспышки коронавирусной болезни и внедрения в связи с этим ограничительных мер. Документ окажет поддержку гражданам Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте.

Теги: #зеленский #кредит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:02 06.10.2020
Зеленский вывел гендиректора "Укрпошты" из состава набсовета "Укроборонпрома"

Зеленский вывел гендиректора "Укрпошты" из состава набсовета "Укроборонпрома"

13:05 06.10.2020
Зеленский назвал своего фаворита на выборах мэра Киева

Зеленский назвал своего фаворита на выборах мэра Киева

12:19 06.10.2020
В Харькове состоялась церемония прощания с жертвами катастрофы Ан-26: Зеленский наградил погибших медалью "За военную службу Украине" посмертно

В Харькове состоялась церемония прощания с жертвами катастрофы Ан-26: Зеленский наградил погибших медалью "За военную службу Украине" посмертно

12:00 06.10.2020
Зеленский: в Хабаровске и в Беларуси люди устали от проводимой политики и хотят перемен, для которых пришло время

Зеленский: в Хабаровске и в Беларуси люди устали от проводимой политики и хотят перемен, для которых пришло время

11:41 06.10.2020
Зеленский об активах Коломойского в США: я только знаю, что этим занимаются правоохранители Украины и США

Зеленский об активах Коломойского в США: я только знаю, что этим занимаются правоохранители Украины и США

11:15 06.10.2020
Зеленский намерен купить или взять в аренду новый дом

Зеленский намерен купить или взять в аренду новый дом

11:05 06.10.2020
Зеленский: мы никогда не остановим войну на Донбассе и не вернем полностью наши территории, если не будем говорить с РФ и Путиным

Зеленский: мы никогда не остановим войну на Донбассе и не вернем полностью наши территории, если не будем говорить с РФ и Путиным

11:04 06.10.2020
Тимошенко: Президент должен взять на себя ответственность в борьбе с Covid-19

Тимошенко: Президент должен взять на себя ответственность в борьбе с Covid-19

10:45 06.10.2020
Местные выборы в ОРДЛО не могут состояться до передачи Украине контроля над границей с РФ - Зеленский

Местные выборы в ОРДЛО не могут состояться до передачи Украине контроля над границей с РФ - Зеленский

10:12 06.10.2020
Украина показывает ЕС, что является серьезным партнером, и продолжает развивать антикоррупционную систему совместно со специалистами из ЕС – Зеленский

Украина показывает ЕС, что является серьезным партнером, и продолжает развивать антикоррупционную систему совместно со специалистами из ЕС – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: мы никогда не остановим войну на Донбассе и не вернем полностью наши территории, если не будем говорить с РФ и Путиным

Порошенко дал Зеленскому советы перед саммитом "Украина-ЕС": Евросоюз - не банкомат, а принципы

В ЕС хотят услышать оценку Зеленского усилий, направленных на мирное решение войны на Донбассе

В ЕС называют уголовное преследование за махинации с Приватбанком вопросом авторитета для Украины

Зеленский 7-8 октября посетит с официальным визитом Великобританию

ПОСЛЕДНЕЕ

Украине необходима своя модель безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, а опыт Хорватии может стать основой для нее – Резников

Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций в связи с выдачей российских паспортов гражданам Украины на Донбассе

Кравчук: Украина намерена создать специальный совет выходцев из Донбасса, которые будут помогать делегации в ТКГ

Стефанишина обсудила с главой МИД Италии усиление двустороннего сотрудничества

Порошенко дал Зеленскому советы перед саммитом "Украина-ЕС": Евросоюз - не банкомат, а принципы

Замгоссекретаря США уверен, что США и после выборов президента будут проводить последовательную политику и поддерживать Украину

В рамках саммита Украина и ЕС подпишут три соглашения

В ЕС хотят услышать оценку Зеленского усилий, направленных на мирное решение войны на Донбассе

В ЕС называют уголовное преследование за махинации с Приватбанком вопросом авторитета для Украины

Евросоюз намерен обсуждать проблемы в борьбе с коррупцией в Украине в ходе саммита Украина-ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА