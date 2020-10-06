Зеленский: в Хабаровске и в Беларуси люди устали от проводимой политики и хотят перемен, для которых пришло время

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что акции в российском городе Хабаровске и протестные митинги против результатов выборов президента в соседней Беларуси являются примерами той ситуации, когда люди устали от проводимой политики и хотят перемен, для которых пришло время.

"То, что происходит сегодня в Хабаровске – это очень понятная позиция людей, которые выходят (на митинги – ИФ). У них есть свое мнение. И самое главное, что на них нельзя влиять только с помощью той информационной политики Российской Федерации, нельзя промывать мозги. Понятно, что в любой момент будет общественный взрыв. То же мы видим сегодня в Беларуси. Люди устали от такой политики. А когда люди устали, это в любом случае говорит о – я не знаю, это слабость того или иного организма, но это точно является проблемой для организма", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico Europe.

Зеленский не стал прогнозировать, может ли в России быть то же, что сейчас происходит в Беларуси.

"Но то, что я вижу: народ Беларуси больше не будет выдерживать политику, которая была раньше. Власти нужно прислушиваться к людям. И самое главное: бросая людей, которые имеют другую точку зрения, в полицейские "бобики" или, используя дубинки, другие средства, нельзя построить диалог с людьми. И это касается каждой из этих стран. Должен быть диалог, людей нужно слышать. Если люди хотят перемен, значит, пришло время для этих изменений, и изменения должны быть еще раньше", - отметил он.

Зеленский напомнил, что в Украине было два Майдана.

"И я вижу там (в Хабаровске – ИФ) такую же ситуацию: люди не хотят жить так, как раньше. Люди стремятся к другому. Если не будет диалога, если власть не будет говорить об этом с людьми и делать вид, что это происходит "где-то, в том или ином районе, это не вся страна", то потом будет волна. А волна всегда смывает всё прошлое", - указал он.