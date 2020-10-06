Тимошенко: Президент должен взять на себя ответственность в борьбе с Covid-19

Резкий рост количества больных коронавирусной инфекцией Covid-19 в Украине является следствием беспомощности и непрофессионализма власти, считает председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

По ее словам, нужно объединять ресурсы, привлекать специалистов и создавать единый национальный штаб, который взял бы на себя координацию действий государственных органов и местного самоуправления. По словам политика, это задача уже не отдельных министерств или ведомств - ответственность должен взять на себя президент.

"Нам сейчас нужна обобщенная система управления страной, по своим полномочиям может осуществить только президент на базе национального штаба. И действовать надо немедленно" - заверила Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Политик отметила, что "Батькивщина" предлагала системную стратегию действий еще тогда, когда пандемия только начиналась, - стратегию, базирующуюся на опыте ее правительства, также столкнувшегося с угрозой эпидемии.

"Главной целью действий власти должна быть защита людей. Для этого нужна единая для всей страны горячая линия, по которой могли бы обратиться все, кто почувствовал симптомы болезни. Главный акцент должен быть сделан на тестировании потенциальных больных на дому, для чего должны быть привлечены мобильные бригады. Важно, чтобы тестирование и лечение было бесплатным, а одинокие люди были обеспечены продуктами и предметами первой необходимости. Это требует усилий не одного министерства здравоохранения, а всей исполнительной и законодательной власти", - подчеркнула Тимошенко.

Она также подчеркнула необходимость перестройки всей системы здравоохранения, национальной безопасности и экономической политики в соответствии с вызовами, что представшими перед страной. "Украинцы должны быть уверены, что страна сможет обеспечить себя всем необходимым, и именно на это должны быть направлены все наши ресурсы", - пояснила лидер "Батькивщины".

Она выразила сожаление, что власть ничего по сути не делает для решения этих задач и теряет время, но.

"Мы не раз предлагали помощь, и сейчас готов