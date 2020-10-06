Украина показывает ЕС, что является серьезным партнером, и продолжает развивать антикоррупционную систему совместно со специалистами из ЕС – Зеленский

Украина хорошо подготовилась к проведению саммита Украина-ЕС в Брюсселе 6 октября, и демонстрирует Евросоюзу, что является серьезным партнером, заверил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы показываем, что являемся серьезными партнерами, и подтверждаем это развитием антикоррупционной системы совместно со специалистами из стран ЕС. Что мы сделали за год моего президентства? Я понимаю, что ЕС рассчитывал, что это все будет построено еще пять лет назад. Мне понятно, почему это не было построено, но мы с вами люди будущего, поэтому не будем много говорить о прошлом или прошлых. Поговорим о нас. За год мы дали полную независимость НАБУ - главному антикоррупционному органу в нашей стране. Мы запустили Антикоррупционный суд, он сегодня работает, полностью технически подготовлен, и у нас уже полгода есть результаты по приговорам тем коррупционерам, которые, к сожалению, еще существуют в нашей стране", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico Europe, полная версия которого опубликована во вторник на сайте главы государства.

Зеленский отметил, что для Украины очень важны санкции ЕС в отношении Российской Федерации, которые являются мощной поддержкой суверенитета и территориальной целостности Украины.

По его словам, также для Украины очень важен доступ к рынкам ЕС и такая экономическая поддержка после того, как много лет экономика Украины была направлена на импорт и экспорт товаров в Россию.

"С начала войны почти весь экспорт Украины был переформатирован на страны ЕС. Поэтому нам нужен свободный и честный доступ на рынки, чтобы ЕС чувствовал нас как полноценных партнеров. Курс Украины неизменен – в ЕС, стать членом Евросоюза. Мы хотим – особенно сейчас, в наше время COVID и кризиса, - чтобы ЕС поддерживал нас в этом. Мы говорим не только о доступе на рынки, но и о "промышленном безвизе", - пояснил президент Украины.

Говоря о борьбе с пандемией COVID-19, Зеленский указал, что Украина готова помогать ЕС в массовом производстве вакцины от этого вируса на соответствующих предприятиях, когда она будет готова.

"Украина уже показала, как в сложный момент с COVID мы помогали с изготовлением антисептика, его поставками", - отметил он.

Зеленский убежден, что Украина очень хорошо подготовлена к нынешнему стратегически важному саммиту Украина-ЕС.

"Мы проголосовали, наконец, законы об электронных коммуникациях, законы о донорстве крови. Уже рассматривается законопроект о водном транспорте в Украине. У нас проголосованы также важные законы о концессии, о дерегуляции. Они не популистские. Также сложные реформы, которые поддерживает ЕС, в частности, земельная. Вы не знаете, какой сложной оказывается имплементация земельной реформы. 30 лет, на протяжении всей нашей независимости, никто не мог проголосовать за эту реформу", - подчеркнул он.