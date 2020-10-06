Кравчук: Украина намерена создать специальный совет выходцев из Донбасса, которые будут помогать делегации в ТКГ

Украина намерена создать специальный совет выходцев из Донбасса, которые будут помогать делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять руководителя, скажем, члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать, рассматривать возможности, идеи, предложения", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, сейчас свою помощь украинской делегации в ТКГ предлагают много людей, которые являются выходцами из Донбасса или достаточно долго проработали там.

При этом представитель Донецкой области, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский говорит, что не знает, о каком совете помощи ТКГ говорит Кравчук.

"Я вообще не знаю, о каком совете говорит Кравчук, потому что он об этом говорил во время какого-эфира, а мы не обсуждали создание ни одного совета", - заявил он в эфире "Громадського радио".