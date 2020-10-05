Порошенко дал Зеленскому советы перед саммитом "Украина-ЕС": Евросоюз - не банкомат, а принципы

Перед украинской командой, которая отправляется в Брюссель на саммит Украина-ЕС, стоят непростые задачи, потому что кроме мировой пандемии и экономических проблем возник кризис доверия к украинскому руководству со стороны международных партнеров. Это отмечает пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" в своей статье "Советы Порошенко к саммиту Украина-ЕС: как сделать работу над ошибками и восстановить доверие" на сайте "Европейская правда".

"Этот кризис возник из-за торможения и даже заднего хода, который за полтора года дала новая власть в проведении проевропейских реформ. Из органов власти методично вычищаются прозападные управленцы. Разрушены конкурсные начала в государственной службе. Зато активно назначаются свои "кварталовцы", шоумены или рекрутируются откровенные или латентные пророссийские кадры из команды Януковича. Такого масштаба антизападной риторики, как теперь, в украинских медиа не было с 2013 года. Растет давление на суды, правоохранительные органы, свободные СМИ. Офис президента буквально разбил антикоррупционную структуру, которую мы с большим трудом сформировали в течение нескольких лет в сотрудничестве с нашими партнерами. Дошло до первых мягких предупреждений о возможных проблемах с безвизом", - констатирует Порошенко.

По его словам, инерция движения Украины в ЕС, начатая его командой, исчерпывается. "А в нашей ситуации остановиться и стоять на месте - значит подвергать себя риску отката назад в сферу российского влияния", - убежден политик.

Он советует Зеленскому сделать в Брюсселе все возможное для укрепления доверия с лидерами ЕС. ЕС не "внешний управляющий", а наш будущий дом. ЕС это действительно не банкомат, а принципы", - отмечает Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" считает, что украинская делегация должна представить союзникам свою стратегию по установлению мира на Донбассе и деоккупации Крыма и скоординировать пути усиления политического и санкционного давления на Россию. "Нет другого варианта, кроме как возвращаться к дорожной карте Минских соглашений и к вопросу о голубых касках ООН на оккупированной части Донбасса", - убежден политик.

Порошенко также подчеркивает необходимость воплощения в жизнь идеи отраслевых союзов с ЕС. "Прежде всего в таких секторах как единый цифровой рынок, энергетическая интеграция, торговля и таможенное сотрудничество, а также, безусловно, ассоциация с Шенгенской зоной. Всячески поддерживаю идею присоединения Украины к "Европейскому зеленому соглашению"… Наличие большой цели окрыляет и мобилизует и политический класс, и все общество", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

По его словам, саммит – это хорошая возможность заверить европейских партнеров Украины в неизменности политики власти относительно демократических преобразований, укрепления институтов и государственной службы, уважения к правам человека и независимости судебной власти, антикоррупционных органов, обеспечения свободы СМИ, независимости НБУ, стабильности банковского сектора, эффективного корпоративного управления и секторальных реформ в целом.

Политик также отметил, что следует скоординировать позиции по урегулированию политического кризиса в Беларуси и ситуации в Нагорном Карабахе.

Он предложил включить в делегацию председателя парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС. По его мнению, это бы показало единство и консолидированную позицию власти и проукраинской оппозиции на пути в Европейский Союз. "В дипломатии умеют ценить жесты. И такой шаг будет способствовать положительным результатам саммита, на котором я искренне желаю успеха Украине", - резюмировал Порошенко.