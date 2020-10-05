Замгоссекретаря США уверен, что США и после выборов президента будут проводить последовательную политику и поддерживать Украину

Заместитель государственного секретаря США Стивен Бигун уверен, что Соединенные Штаты и после выборов президента будут проводить последовательную политику поддержки Украины.

"Как на личном уровне, так и на уровне выработки политики, существует большая гармония в понимании вопросов, связанных с отношениями между США и Украиной. Относительно политики, которую Соединенные Штаты исповедуют по отношению к Украине, я ожидаю, что она будет последовательной. Я уверен, что будущий президент Соединенных Штатов (...) и в дальнейшем будет полностью поддерживать украинскую власть", - сказал он во время онлайн-дискуссии "Перспективы реформ, безопасности и евроатлантической интеграции Украины", которую провела 2 октября Ялтинская европейская стратегия, сообщает пресс-служба YES.

Бигун указал, что месяц назад посещал Украину, имел возможность пообщаться с представителями власти, говорил с ними о состоянии реформ, о том, что президент и премьер-министр Украины стремятся сделать. Он также рассказал, что встречался с представителями неправительственных организаций, поддерживающих антикоррупционную повестку дня, "чтобы услышать о ряде вызовов, с которыми они продолжают иметь дело".

"После этого визита я остался весьма оптимистично настроен относительно будущего Украины", - отметил он.

Замгоссекретаря напомнил, что США предоставили Украине помощь для укрепления безопасности на сумму более $2 млрд. "Нынешняя администрация активно поддерживала профессионализацию Вооруженных сил Украины и укрепление их боевой способности. Эта помощь включает в себя предоставление летальной военной помощи. Я и все представители американских властей тесно сотрудничаем с Украиной, и ожидаем только новых положительных свершений от этих отношений. Ситуация пока без сомнения лучше, чем была 4 года назад", - подчеркнул он.

Бигун обратил внимание, что одним из главных вызовов для Украины является коррупция. "Президент Зеленский придает этому вопросу высокий приоритет, однако эти вопросы решить не так легко, и они не исчезают. Мы все должны приложить совместные усилия вместе с украинским народом, чтобы убрать проблему", - сказал он.

Говоря о перспективах мира на Донбассе, замгоссекретаря США отметил, что Минские соглашения-2 и Нормандский формат остаются актуальными, хотя и небезупречными инструментами для достижения этого.

"Нам еще предстоит найти пути, как использовать их с привлечением США и поддержкой США", - отметил он.

По его мнению, инициатива Украины по обеспечению более длительного режима прекращения огня – это важный первый шаг, а режим прекращения огня необходим для снижения уровня насилия и напряженности, чтобы этого было достаточно для дальнейших шагов, необходимых для настоящего восстановления суверенитета Украины на этой территории.

"Первоочередным высоким приоритетом должна быть безопасность на востоке Украины. Это означает определенный контроль над границей Украины, чтобы могли сформироваться другие условия, в том числе и проведение выборов", - считает Бигун.

Он также указал на то, что США, ЕС и международные институты должны сыграть активную роль в формировании "мощного финансового пакета в качестве действенного поощрения, который продемонстрирует, что все жители Украины, в том числе и те, кто живет на Донбассе, является частью Украины, которая может процветать и быть успешной".

Бигун подчеркнул, что с России не будет сняты санкции, пока не разрешится ситуация на Донбассе, и эти меры могут даже усилиться, если российские власти не приобщатся к конструктивному честному дипломатическому процессу, направленному на восстановление суверенитета Украины на Донбассе.