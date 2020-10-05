Политика

18:02 05.10.2020

В рамках саммита Украина и ЕС подпишут три соглашения

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В рамках саммита Украина и ЕС подпишут три соглашения

В рамках саммита Украина-ЕС, который пройдет в Брюсселе 6 октября, Киев и Брюссель подпишут три соглашения на сумму 60 млн евро. Такой анонс накануне саммита сделал высокопоставленный европейский чиновник.

В частности, по его словам, будет подписано соглашение в отношении поддержка ЕС устойчивости региона на сумму 30 млн, соглашение в сфере возможностей гражданского общества в Украине на 20 млн и соглашение в рамках климатического пакета, направленное на развитие устойчивой экономики на сумму 10 млн.

"Это - соглашения, которые мы подпишем, и мы хотим работать теснее с Украиной над многими другими вещами", - добавил чиновник.

Он также анонсировал, что в ходе саммита стороны будут обсуждать три вопроса: "пандемию коронавируса, выполнение Соглашения об ассоциации и глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли и процесс реформ, и ситуацию на Востоке с выполнением Минских соглашений".

"В центре – обсуждение реформ. В этом отношении Украина достигла значительного прогресса, но важно, чтобы это продолжалось, не взирая на внутренние вызовы", - подчеркнул европеец.

Также лидеры будут обсуждать макроэкономическую стабильность Украины, выполнение международных обязательств и необходимость независимости НБУ.

"Мы ожидаем, что лидеры подтвердят свои обязательства усиливать политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины на основе действующего соглашения", - добавил он.

Теги: #ес #соглашения #украина #саммит
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