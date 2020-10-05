Политика

17:30 05.10.2020

В ЕС называют уголовное преследование за махинации с Приватбанком вопросом авторитета для Украины

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В ЕС называют уголовное преследование за махинации с Приватбанком вопросом авторитета для Украины

В Европейском Союзе заявляют, что уголовное преследование за махинации с Приватбанком является вопросом авторитета Украины у международных партнеров. Об этом в понедельник в Брюсселе накануне проведения саммита Украина-ЕС заявил европейский чиновник.

"Завтра лидеры ЕС будут искать сильные обязательства в отношении продолжения и необратимости усилий в борьбе с коррупцией и также в судебной сфере. Отсутствие уголовного преследования за махинации с Приватбанк - проблемное дело, это ключ и вопрос авторитета среди международных партнеров", - заявил он.

Чиновник добавил, что в сфере борьбы с коррупцией и верховенство права в Украине "нужны дальнейшие усилия".

Теги: #ес #украина #приватбанк #саммит
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