Евросоюз намерен обсуждать проблемы в борьбе с коррупцией в Украине в ходе саммита Украина-ЕС

В рамках саммита ЕС-Украина европейская сторона намерена поднять вопрос независимости антикоррупционных органов и состояние борьбы с коррупцией в целом.

Об этом накануне саммита, который пройдет во вторник в Брюсселе, сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

"Будем обсуждать все сферы. На повестке дня будет вопрос в отношении независимости специализированного антикоррупционного бюро, или же дел высшего антикоррупционного суда, которые были закрыты ранее в этом году без того, чтобы принять какое-либо решение. Эти элементы будут на повестке дня, мы будем спрашивать о них и обсуждать их с нашими коллегами из Украины", - сообщил он.

Также речь будет идти и об имплементации закона о национальной безопасности, что "будет очень важным элементом".

Он отметил, что в Меморандуме о взаимопонимании в отношении выделения макро-финансовой помощи в размере EUR1,2 млрд предусмотрено, что украинская сторона внесет поправки в законодательство в сфере судебной реформы, принимая во внимание мнение Венецианской комиссии, также есть проблема с выполнением закона о национальной безопасности, где прогресс был достаточно ограниченным, есть проблемы с реформированием Службы безопасности, которая "не должна иметь своего рода судебной власти или следствия, что может привести к коррупции".

"Это проблема. Мы также должны быть уверены, что новый прокурор предан реформированию всей системы прокуратуры в Украине и поддерживает сотрудничество с консультативной миссией ЕС в Украине по определенным вопросам. С Украиной это всегда о том, насколько полон пустой стакан. Вероятнее всего, стакан наполовину полон, если вы посмотрите на то, что было вложено – были созданы институции, принято законодательство. Но стакан наполовину пуст, когда вы посмотрите на конкретные результаты. Например, количество тех, кто был осужден и посажен в тюрьму за коррупцию, очень незначительно по сравнению со странами ЕС. Это сложная ситуация", - обрисовал он ситуацию.

Кроме того, европеец вновь заявил, что закон о локализации "не соответствует Соглашению об ассоциации в рамках глубокой и всеохватывающей зоне свободной торговли, равно как и ВТО".