Зеленский 7-8 октября посетит с официальным визитом Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 7-8 октября посетит с официальным визитом Великобританию, сообщает пресс-служба президента.

"Запланированы переговоры главы государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", - указывается в сообщении.

Кроме того, запланировано подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.

В рамках визита предусмотрена аудиенция Зеленского с супругой с герцогом и герцогиней Кембриджскими, его встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, а также посещение Лондонской фондовой биржи и встреча с британскими инвесторами.