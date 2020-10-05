Политика

16:49 05.10.2020

В ЕС говорят об опасности риска сворачивания борьбы с коррупцией в Украине

2 мин читать
В ЕС говорят об опасности риска сворачивания борьбы с коррупцией в Украине

В Европейском Союзе видят опасность сворачивания в Украине антикоррупционных усилий.

Об этом в понедельник в Брюсселе накануне саммита Украина-ЕС, который пройдет во вторник, сказал высокопоставленный европейский чиновник.

"Я не посмею сказать, что был регресс, но скажу, что есть риск регресса. Я это говорю потому, что есть длинный список решений, который может негативно повлиять на антикоррупционные усилия", - высказал он мнение в отношении оценки антикоррупционных процессов в стране.

В этой связи чиновник констатировал, что проблема с борьбой в сфере коррупции в Украине заключается в том, "что есть на выходе".

"Все работают тяжело, чтобы создать такие институции как антикоррупционный суд и так далее. Мы видели, что было сильное сопротивление изнутри, из определенных кругов в парламенте, олигархов. Но вопрос заключается – а что на выходе, где результат? В конечном итоге – кто в тюрьме?", - пояснил он свое мнение.

В качестве примера он назвал "знаменитое дело Приватбанка", который "представляет 1/3 помощи ЕС".

"Это серьезные проблемы, и в конечном итоге мы должны оценивать усилия в борьбе с коррупцией по результатам, а не по тому, что было сделано", - подчеркнул чиновник.

Он также указал на то, что "иногда не понятно, почему генеральный прокурор не предпринимает более четких конкретных действий, что было бы в порядке вещей в любой другой стране в плане борьбы с коррупцией".

"В конечном итоге важен результат. Есть ряд стран ЕС, которые значительно менее коррумпированы, чем Украина, но там на много больше тех, кто был осужден за коррупцию. Где-то в системе что-то не так, что-то не работает в плане достижения результатов", - считает он.

Теги: #ес #еврочиновник #коррупция #украина #реформы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:04 05.10.2020
Ограничительные карантинные меры по регионам дают положительные результаты – совещание у Зеленского

Ограничительные карантинные меры по регионам дают положительные результаты – совещание у Зеленского

13:34 05.10.2020
Президент Еврокомиссии, ушедшая на карантин по причине контакта с носителем коронавируса, не будет участвовать в саммите Украина-ЕС 6 октября

Президент Еврокомиссии, ушедшая на карантин по причине контакта с носителем коронавируса, не будет участвовать в саммите Украина-ЕС 6 октября

08:06 05.10.2020
На Луганщине продолжается тушение 4 основных очагов пожаров, 3 из которых локализованы – ГСЧС

На Луганщине продолжается тушение 4 основных очагов пожаров, 3 из которых локализованы – ГСЧС

07:35 05.10.2020
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:03 05.10.2020
На этих выходных дороги Киева моют шампунями – КГГА

На этих выходных дороги Киева моют шампунями – КГГА

05:38 05.10.2020
"Кернел" в 2021 сезоне планирует увеличить экспорт зерновых на 20% при сокращении урожая в Украине

"Кернел" в 2021 сезоне планирует увеличить экспорт зерновых на 20% при сокращении урожая в Украине

05:37 05.10.2020
"Кернел" в 2020 ФГ снизил чистую прибыль на 31%

"Кернел" в 2020 ФГ снизил чистую прибыль на 31%

03:32 05.10.2020
В Кременной на Луганщине полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов

В Кременной на Луганщине полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов

23:24 04.10.2020
ФК "Шахтер" уходит на самоизоляцию после выявления COVID-19 у ряда футболистов и сотрудников клуба, на неделе будут проведены дополнительные тесты

ФК "Шахтер" уходит на самоизоляцию после выявления COVID-19 у ряда футболистов и сотрудников клуба, на неделе будут проведены дополнительные тесты

22:57 04.10.2020
Полиция расследует нарушение карантинных норм на концерте Оли Поляковой в Харькове

Полиция расследует нарушение карантинных норм на концерте Оли Поляковой в Харькове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский 7-8 октября посетит с официальным визитом Великобританию

Влиятельные депутаты Европарламента написали открытое письмо Арахамии, призвав украинскую власть взять ответственность за страну

Кравчук сообщил об идее создать "совет" людей, которые хорошо знают Донбасс, для выработки идей по дальнейшему движению к миру

Президент Еврокомиссии, ушедшая на карантин по причине контакта с носителем коронавируса, не будет участвовать в саммите Украина-ЕС 6 октября

Партия "За майбутне" требует отставки Степанова

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский 7-8 октября посетит с официальным визитом Великобританию

Влиятельные депутаты Европарламента написали открытое письмо Арахамии, призвав украинскую власть взять ответственность за страну

Кравчук сообщил об идее создать "совет" людей, которые хорошо знают Донбасс, для выработки идей по дальнейшему движению к миру

"Евросолидарность" требует от властей остановить хищения денег из коронавирусного фонда – Порошенко

Гройсман не увидел у Шмыгаля решения вопроса выплат пенсий в будущем

Партия "За майбутне" требует отставки Степанова

Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова

Состояние Трампа в пятницу было хуже, чем официально объявили - глава аппарата Белого дома

Горизбирком отменил регистрацию ряда кандидатов в депутаты Киевсовета

Кабмин Украины вновь "заморозил" предусмотренное законом повышение зарплат педагогам - нардеп Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА