В ЕС говорят об опасности риска сворачивания борьбы с коррупцией в Украине

В Европейском Союзе видят опасность сворачивания в Украине антикоррупционных усилий.

Об этом в понедельник в Брюсселе накануне саммита Украина-ЕС, который пройдет во вторник, сказал высокопоставленный европейский чиновник.

"Я не посмею сказать, что был регресс, но скажу, что есть риск регресса. Я это говорю потому, что есть длинный список решений, который может негативно повлиять на антикоррупционные усилия", - высказал он мнение в отношении оценки антикоррупционных процессов в стране.

В этой связи чиновник констатировал, что проблема с борьбой в сфере коррупции в Украине заключается в том, "что есть на выходе".

"Все работают тяжело, чтобы создать такие институции как антикоррупционный суд и так далее. Мы видели, что было сильное сопротивление изнутри, из определенных кругов в парламенте, олигархов. Но вопрос заключается – а что на выходе, где результат? В конечном итоге – кто в тюрьме?", - пояснил он свое мнение.

В качестве примера он назвал "знаменитое дело Приватбанка", который "представляет 1/3 помощи ЕС".

"Это серьезные проблемы, и в конечном итоге мы должны оценивать усилия в борьбе с коррупцией по результатам, а не по тому, что было сделано", - подчеркнул чиновник.

Он также указал на то, что "иногда не понятно, почему генеральный прокурор не предпринимает более четких конкретных действий, что было бы в порядке вещей в любой другой стране в плане борьбы с коррупцией".

"В конечном итоге важен результат. Есть ряд стран ЕС, которые значительно менее коррумпированы, чем Украина, но там на много больше тех, кто был осужден за коррупцию. Где-то в системе что-то не так, что-то не работает в плане достижения результатов", - считает он.