Влиятельные депутаты Европарламента написали открытое письмо Арахамии, призвав украинскую власть взять ответственность за страну
Влиятельные депутаты Европейского парламента написали открытое письмо лидеру парламентской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, объяснив, что реальные угрозы безвизовому режиму с ЕС таки существуют.
Письмо подписано докладчиком ЕП по Украине Михаэлем Галером, заместителем главы парламентской делегации в Комитет Ассоциации Украины-ЕС Виолой фон Крамер и Расой Юкневичане.
В анонсе письма сказано, что его написание вызвано последними событиями в Украине, в частности, "назначением Верховной Радой комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) при непрозрачных обстоятельствах".
"Около 17 месяцев назад президент Зеленский и ваша команда пришли к власти с двумя важными обещаниями - бороться с коррупцией и восстановить мир и территориальную целостность… В борьбе с коррупцией ваше правительство еще в первые дни вселял надежду. Сам президент предсказал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия", - отметили депутаты.
Такими "трещинами" они назвали то, что "некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП".
"Те же члены не чураются дружить с олигархами или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - пишут политики.
Они также указали, что восприятие коррупции в Украине в 2020 году вернулось к отметке 2017 года, "хваленые реформы сворачиваются, а руководитель САП будет избираться комиссией, которая не имеет значительного антикоррупционного опыта, репутации, высоких моральных качеств и общественного авторитета".
"Мы не можем не видеть, как генеральный прокурор останавливает обвинения в делах коррумпированных судей, в деле министра здравоохранения за якобы полученный откат в самый разгар пандемии, а также в скандальном деле продажи государственных должностей за большие деньги. Это все угрожает, в частности, макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд не потому, что мы этого хотим, а потому, что взаимные соглашения, которые мы с вами заключили, это предусматривают", - отметили депутаты.
Подписанты напомнили, что в отчете Комиссии 2020 года четко указано, что украинская сторона должна "обеспечить независимость, эффективность и устойчивость антикоррупционных институтов и избегать политизации работы всех правоохранительных органов, обратить внимание на постоянные беспокойства о независимости и целостности САП, в том числе, путем обеспечения надежной процедуры отбора следующего руководителя САП". Такие же посылы содержатся в Меморандуме о взаимопонимании, заключенном между ЕС и Украиной о предоставлении помощи в размере €1,2 млрд.
Политики указали, что в отношении безвизового режима у ЕС есть право отказывать "в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности".
"Мы полностью осознаем, что кроме десятка "плохих яблок", ваша партия - это также площадка для энергичных, умных и честных законодателей, которые стремятся ставить национальные интересы страны превыше всего и бороться за ее европейское будущее. К сожалению, они в меньшинстве, и поэтому их не всегда слышат", - считают подписанты.
Евродепутаты выразили уверенность, что эти "прогрессивные, ориентированные на реформы депутаты "Слуги народа" должны стать главной опорой вашего правительства, чтобы активизировать стремление к реформам и вернуть страну на путь демократизации".
"Обязательства настоящего друга быть честным вдохновило нас написать вам это письмо, и как друзья Украины мы поддерживаем ее народ в борьбе за свободную, единую и справедливую страну. Все же, в конце концов, все, что мы можем предложить - это дружеские советы и доброжелательную руку поддержки; однако вам, украинской власти, нужно будет взять ответственность за страну и решить, Украину чьей мечты вы готовы строить. Мы лишь надеемся, что вы построите ту, которой мы все будем гордиться", - написали политики.
Они также пригласили Арахамию посетить Европейский парламент. "У вас здесь есть друзья", - заверили депутаты ЕП.