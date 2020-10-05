Политика

13:34 05.10.2020

Президент Еврокомиссии, ушедшая на карантин по причине контакта с носителем коронавируса, не будет участвовать в саммите Украина-ЕС 6 октября

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Президент Еврокомиссии, ушедшая на карантин по причине контакта с носителем коронавируса, не будет участвовать в саммите Украина-ЕС 6 октября

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая самоизолировалась в понедельник утром по причине контакта с носителем коронавируса, не будет участвовать в саммите Украина-ЕС, который запланирован на 6 октября в Брюсселе.

Об этом в понедельник в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер (Eric Mamer).

Он напомнил, что в понедельник утром фон дел Ляйен написала в Твиттере, что ушла на карантин.

"Этот карантин будет продолжаться до завтра. Прошлым вторником во время поездки в Лиссабон она контактировала с лицом, которое потом было позитивно протестировано на коронавирус. Президент была протестирована негативно в четверг во время рутинного теста, которые она проходит дважды в неделю. Она также протестирована сегодня утром, и мы ожидаем результат до конца дня. Это значит, что она не сможет присутствовать на пленарном заседании Европейского парламента завтра или председательствовать на заседании Комиссии. Ее заменит вице-президент Франц Тиммерманс. Она также не сможет присутствовать на саммите Украина-ЕС – ее будет представлять Высокий представитель ЕС – вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель", - объяснил Мамер ситуацию.

По его словам, у президента ЕК нет симптомов коронавируса, и "она себя хорошо чувствует".

"Она проходит тест дважды в неделю – в понедельник и четверг", - уточнил Мамер.

Теги: #ес #украина #урсула_ляйен #саммит
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