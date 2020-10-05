"Евросолидарность" требует от властей остановить хищения денег из коронавирусного фонда – Порошенко

Власть превратила Фонд борьбы с коронавирусом в коррупционный инструмент по отмыванию денег и партия "Евросолидарность требует от власти прекратить разворовывание бюджетных денег, а от правоохранительных органов - расследовать масштабные злоупотребления, заявил пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко в Facebook.

"Из Фонда борьбы с коронавирусом не закупили ни одного аппарата ИВЛ. Это - вывод Счетной палаты. И это в то время, когда количество инфицированных бьет рекорды ежедневно: за день 3 771 больной - это только за эти сутки. 230 233 больных за все время пандемии, более 15 тыс. из которых – медики", - написал Порошенко на своей странице в в Facebook.

"В начале пандемии, когда больных было несколько человек на всю страну, "зеленая" власть сорвала стоп-кран экономики, а теперь, когда количество инфицированных растет с бешеной скоростью - не делает ничего. Есть кризис в энергетике, падение промышленности, падение ВВП и кризис поступлений с таможни и налоговой. Добавьте к этому кризис в культуре, поскольку именно оттуда изъяли значительные средства, когда формировали Фонд борьбы с коронавирусом. А также - кризис образовательной сферы, откуда тоже забрали деньги", - напомнил он.

Порошенко отметил, что средства изъяли также и из местных бюджетов, хотя львиная доля финансовой нагрузки легла именно на них. "И сегодня, как свидетельствуют данные Счетной палаты, все эти деньги почему-то тратятся совсем не для покупки медицинского оборудования, тестов и средств защиты для врачей", - пишет пятый президент.

"Можем сделать неутешительный вывод: команда Зеленского превратила Фонд борьбы с Covid-19 на удобный коррупционный инструмент по отмыванию денег", - констатирует лидер "Европейской Солидарности".

По его словам, при таких условиях врачи вынуждены обращаться с просьбой о помощи к благотворителям - в том числе, и к "Европейской солидарности".

"50 аппаратов ИВЛ, 130тыс. защитных костюмов для медиков, 10тыс. защитных очков, 50тыс. ИФА-тестов - такие промежуточные результаты нашей работы в этом направлении. И мы, конечно, продолжим делать все возможное, чтобы помочь Украине и украинцам выстоять", - отмечает Порошенко.

"Я лично и "Европейская солидарность" требуем от правоохранителей обратить внимание на неэффективное использование средств. Также мы хотим, чтобы были срочно приняты изменения в бюджет и рассмотрен вопрос о страховании врачей, на рассмотрении которого мы неоднократно настаивали. И главное: мы требуем от власти остановить хищения Фонда борьбы с коронавирусом! Перестаньте наживаться на здоровье людей", - в очередной раз заявил он.