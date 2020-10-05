Гройсман не увидел у Шмыгаля решения вопроса выплат пенсий в будущем

Экс-премьер-министр Украины (2016-2019гг) Владимир Гройсман считает, что у действующего правительства вопрос поддержки людей не стоит в повестке дня ввиду недавних заявлений об отсутствии ресурса для выплаты пенсий через 15 лет, что несет угрозу обществу.

"Заявить о том, что через 15 лет пенсионеры не будут получать пенсию, - это заявить о проблеме. Но я не увидел решения. Премьер-министр сделал ошибку. Задача не в том, чтобы сокращать количество пенсионеров, а в том, чтобы создавать новые рабочие места". – прокомментировал экс-премьер в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье заявление действующего главы правительства Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет Пенсионный фонд не сможет выплачивать пенсии.

По словам Гройсмана, именно дополнительные рабочие места, рост зарплат и новые возможности для реализации каждого - это путь к исправлению ситуации в Пенсионном фонде. А заявлять о том, что из-за демографического кризиса в стране в 2 раза вырастут налоги, и пенсионеры будут получать мизерные пенсии - это неправильно, убежден он.

"Создание рабочих мест, повышение зарплат - это то, чем я занимался как премьер-министр (...) Мы планировали лишить Пенсионный фонд дефицита через 7 лет, а теперь нам говорят, что через 15 лет Пенсионный фонд будет банкротом. Демографический кризис - это кризис. И для его решения также нужна стратегия", - выразил мнение Гройсман.

Он подчеркнул, что одним из решений является поддержка рождаемости, например, введение программы "Пакет малыша" в 2018 году. Более 100 тыс. новорожденных получили такой подарок от государства. Однако в текущем году программу отменили, и на днях пришлось принимать специальный закон, чтобы вернуть и возобновить эту инициативу.

Ранее Шмыгаль, выступая перед студентами Львовской политехники, озвучил прогноз, что государство не сможет выплачивать пенсии через 15 лет, поскольку работоспособность населения падает.