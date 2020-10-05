Политика

11:32 05.10.2020

Партия "За майбутне" требует отставки Степанова

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Партия "За майбутне" требует отставки Степанова

Политическая партия "За майбутне" требует отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова, поскольку он не смог наладить эффективное противодействие распространению COVID-19 в стране, говорится в заявлении политсилы, опубликованном в Facebook.

"Ежедневно мы видим очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом в Украине. С начала эпидемии умерло уже более 4 тыс. наших сограждан. Но их жизнь забрала не только болезнь, их жизни забрала и преступная безответственность чиновников, которые ничего не сделали, чтобы защитить людей. Полгода времени, 64 млрд грн - и ноль результата", - говорится в заявлении.

В политсиле отмечают, что люди не могут вовремя получить ни результаты тестов на COVID-19, ни необходимую медицинскую помощь.

"Министерство здравоохранения под руководством Максима Степанова не защитило ни украинских граждан, ни украинских врачей, которые находятся в группе наибольшего риска. Политическая партия "За будущее" требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова, который за полгода не смог наладить эффективное противодействие распространению COVID-19. Зато, в то время, как ежедневно сотни граждан погибают от болезни, он баллотируется в депутаты Одесского областного совета, демонстрируя свое истинное отношение к проблемам медицинской отрасли и к человеческим жизням", - подчеркнули в партии.

Так, в политсиле инициируют сбор подписей за отставку главы Минздрава, поскольку, по их мнению, непрофессионализм и безответственность неизбежно приведут к трагическим последствиям для страны.

Теги: #коронавирус #степанов #за_будущее
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