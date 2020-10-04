Политика

17:25 04.10.2020

Состояние Трампа в пятницу было хуже, чем официально объявили - глава аппарата Белого дома

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Состояние Трампа в пятницу было хуже, чем официально объявили - глава аппарата Белого дома

Марк Медоуз, который возглавляет аппарат Белого дома, признался, что в пятницу президент США Дональд Трамп чувствовал себя значительно хуже, чем об этом сообщили публично.

"Могу сказать вам, самое важное, что мы видим сейчас, - это отсутствие температуры, ему (президенту - ИФ) действительно лучше в связи с повышением уровня насыщения кислородом", - сказал Медоуз в эфире телеканала Fox News.

Он добавил: "Вчера утром мы были очень обеспокоены. У него был жар, и уровень кислорода быстро падал. Тем не менее, в типичном для него стиле, президент был на ногах и расхаживал".

С достаточной долей оптимизма оценил состояние заболевшего коронавирусом Трампа его лечащий врач Шон Конли. По его словам, состояние Трампа улучшается. У него нет повышенной температуры, президент "провел большую часть дня, занимаясь делами, и без труда передвигался по медицинскому кабинету", отметил он.

Хотя команда врачей, наблюдающая Трампа, настроена "осторожно оптимистично", вместе с тем опасность пока полностью не ликвидирована, сказал Конли.

Сам Трамп, который проходит курс лечения в военном госпитале имени Уолтера Рида, заявил, что рассчитывает быстро вернуться к полноценной работе.

"Когда я приехал сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Теперь мне намного лучше", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его твиттере.

Теги: #сша #трамп #коронавирус
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